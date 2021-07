La costa prima, con tutto il suo entusiasmo per lidi e spiagge che lei ha trovato mozzafiato, poi l’Altomolise con la tappa obbligata alla Fonderia Marinelli per scoprire da vicino che cos’è l’arte campanara nella sua millenaria magia. Poi un passaggio a Campobasso per salutare l’imprenditore Rino Morelli, proprietario dell’hotel Centrum Palace. Sempre più in Molise, Selvaggia Lucarelli.

L’affermata giornalista, molto attiva anche sulla Rete con i suoi blog e i suoi canali social seguitissimi, è tornata a trascorrere qualche giorno di vacanza ancora in regione. Nella sua tappa a Campobasso parole preziose per la struttura ricettiva di via Vico. “Ha visitato il nostro albergo e ci ha fatto i complimenti perché ha trovato la struttura eccellente”, racconta con soddisfazione Rino Morelli, convinto promotore del territorio molisano.

“Sono impegnato tutti i giorni a fare promozione – rimarca –, per questo Selvaggia Lucarelli è venuta a trovarmi”. Con la promessa di una nuova visita a breve. “Ci ha detto che tornerà perché vuole conoscere anche altre zone del Molise che non ha ancora visitato”, e così il proprietario del Centrum Palace s’è già prenotato per accompagnare l’editorialista del Fatto quotidiano “in altri luoghi belli della regione e poi lei vuole tornare ad Agnone”.

Tra post e foto, per interesse, ammirazione e anche stupore per il Molise, Selvaggia Lucarelli si sta candidando a esserne la madrina turistica. E in fondo per tanti molisani, fieri delle attenzioni e della presenza della giornalista, già lo è.