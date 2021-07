Giornata difficile quella di oggi per i Vigili del fuoco in provincia di Campobasso a causa di numerosi roghi che hanno interessato diversi comuni. Molte le chiamate alla sala operativa relativamente in particolare agli incendi nelle campagne di Termoli, Campomarino, Montecilfone, Ururi, Rotello e Guglionesi. Diversi gli ettari di bosco e le coltivazioni andati in fumo.

E’ stato necessario l’intervento di un canadair e delle squadre dei Vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano oltre che a squadre arrivate anche dalla Puglia (San Severo). Al lavoro anche numerosi volontari. I Carabinieri Forestali stanno indagando per stabilire le cause degli incendi. I danni sono ingenti.