Nelle giornate del 2, 3 e 4 agosto, nella parrocchia di Santa Maria delle Rose a Bonefro, sarà accolto il Saio delle Stimmate di Padre Pio. “Accogliendo la reliquia del saio delle stimmate di San Pio da Pietrelcina, vogliamo gridare al mondo – scrive il parroco, don Luigi Mastrodomenico – che la via della santità oggi è ancora possibile e non è una realtà troppo lontana da noi”.

“Questo appello alla santità, infatti, non è rivolto ad alcuni privilegiati, ma è ad ognuno di noi. Non è un lusso, né presunzione, ma invito fatto direttamente da Dio ad ogni credente. Nelle fibre di ogni persona – continua – è inscritta la chiamata a fare della propria vita uno spazio in cui il volto di Dio possa affiorare. Accogliamo con gioia la testimonianza di San Pio da Pietrelcina e apriamo il cuore a Dio che bussa alla porta della nostra vita. Buon Cammino di preghiera, con affetto e stima il vostro Parroco Don Luigi Mastrodomenico”.

PROGRAMMA

2 AGOSTO

Ore 10.00: Arrivo della reliquia accompagnata dai frati cappuccini e preghiera dell’ora media guidata dal nostro Vescovo Sua Ecc.za Mons. Gianfranco De Luca. Confessioni con i padri cappuccini.

Ore 16.00: Preghiera del vespro e adorazione Eucaristica, animata dal Gruppo di Preghiera di Padre Pio di Casacalenda e guidata da Don Antonio Giannone.

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica.

Ore 21.30: Santo Rosario.

3 AGOSTO

Ore 10.00: Preghiera con tutti i bambini e i genitori di Bonefro.

Ore 16.00: Preghiera del Vespro e adorazione Eucaristica, animata dal gruppo di preghiera di Padre Pio di Colletorto e guidata da Don Vincenzo Bencivenga. 18.30: Celebrazione Eucaristica.

Ore 21.30: Santo Rosario e testimonianza del Dott. Carlo Paci devoto di Padre Pio.

4 AGOSTO

Ore 8.30: Preghiera delle Lodi Mattutine guidate da Don Marco Colonna parroco di Rotello.

Ore 10.00: Celebrazione Eucaristica presso la Casa di Riposo Padre Minozzi. Ore 16.00: Preghiera del Vespro e Adorazione Eucaristica, animata dal gruppo di preghiera di Padre pio di Santa Croce di Magliano guidata da Don Pietro Cannella.

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica, e saluto alla Reliquia che ritorna a San Giovanni Rotondo.

La Chiesa resterà aperta tutti giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 23.00. Ogni giorno i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. Tutto sarà svolto nel totale rispetto delle norme anti-covid.