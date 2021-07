Share on Twitter

Forza Italia scende in campo per la raccolta firme destinata ai referendum sulla Giustizia.

Questa mattina presidio in piazza a Campobasso con la presenza dell’Assessore regionale Nicola Cavaliere e del Capogruppo al Comune di Campobasso, Domenico Esposito.

“La crescita sociale, economica, culturale e civile del nostro Paese – ha detto in una nota l’onorevole Annaelsa Tartaglione – ormai non può prescindere da una riforma strutturale della Giustizia. È una richiesta che parte dal basso ed è condivisa dalla maggioranza degli italiani, al di là della loro appartenenza politica. FI – ha aggiunto la coordinatrice regionale – porta avanti questa battaglia, con coerenza e determinazione, da quasi 30 anni. Adesso l’obiettivo può essere raggiunto davvero, pertanto invitiamo i cittadini – ha concluso – a partecipare e a dare un contributo decisivo apponendo una firma per i referendum”.