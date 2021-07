Il Cus Molise sarà ancora protagonista all’insegna dello sport. Il centro universitario organizza., in collaborazione con il Comune di Campobasso, laboratori esperenziali sportivi riservati ai minori tra i 14 e i 17 anni. Dal 23 agosto al 3 settembre saranno praticate diverse discipline sportive.

“Saranno sette giorni di appuntamenti sportivi con varie discipline in calendario – spiega Antonio Severino istruttore responsabile delle attività – partiremo con le arti marziali per continuare con equitazione, badminton, volley, calcio a 5, pattinaggio e basket 3VS3”.

Severino spiega poi le modalità per partecipare al laboratorio. “Basta andare sul sito del comune di Campobasso (a questo link https://ambitosocialecb.it/domanda-di-partecipazione-ai-laboratori-sportivi-e-ambientali-per-minori/?fbclid=IwAR38Bvwa6F1sIyZWLtFDGdNIWzPPmbNM5E8nfwGf1p6KYC-w5shLYYHpCMQ ) – prosegue – scaricare la domanda, compilarla e consegnarla a mano entro venerdì 30 luglio agli uffici comunali di via Cavour, oppure inviandola via mail all’indirizzo presente sul modulo”. Le attività sportive saranno svolte tutte da tecnici qualificati, segno che si lavora con qualità. “Assolutamente sì – continua – ci saranno Lisa Sandonnini per il karate, Alfonso Barbarisi per il kung fu, Mario Greco curerà il basket, Antonio Di Stefano, Manuel Di Palma e il talento brasiliano Matheus Barichello si occuperanno del calcio a 5, Carmine Iacovella del badminton, Roberto Simiele del pattinaggio. Le attività, ripeto, saranno curate da tecnici qualificati per questo invito tutti a partecipare. Si lavorerà all’aperto e nel pieno rispetto delle regole anti covid vigenti”. Una nuova sfida, dunque, attende il Cus Molise e i suoi istruttori. Una sfida all’insegna dello sport e del divertimento.

Fonte: Ufficio stampa