Nel bollettino di oggi – mercoledì 28 luglio – ci sono 4 nuovi casi in regione. Nel dettaglio 2 sono a Guglionesi, uno a Isernia e uno a San Martino in Pensilis. I tamponi processati sono stati 297. Il tasso di positività è all’1,3 per cento. Nel bollettino nessun guarito e situazione invariata anche sul fronte dei ricoveri.