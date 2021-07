Per l’autorità nazionale anticorruzione Roberto Di Pardo, sindaco di Petacciato, non può fare anche il Presidente del Cosib. L’Anac ha deliberato l’inconferibilità dell’incarico. Questo il suo parere.

L’autorità era stata interpellata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valerio Fontana che rifacendosi alla legge Severino contestava profili di incompatibilità.

Dopo la pronuncia dell’Autorità anticorruzione la palla passa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente. Lui potrebbe sancire la nullità della nomina.

Nella sostanza, come sostenuto dall’Anac, è questa la base della contestazione: il presidente del Cosib, Roberto Di Pardo, ricopre la carica di sindaco del comune di Petacciato dal 2017 e anche quella di consigliere dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno dal 2019, forma associativa di comuni. E’ stato nominato Presidente del Comitato direttivo, a novembre 2020, dagli stessi amministratori dei Comuni consorziati. Per l’autorità c’è quindi incompatibilità, in sintesi incarichi non cumulabili.

I consiglieri di opposizione al Comune di Petacciato, Matteo Fallica e Giuliana Ferrara avevano già presentato una diffida.