Ancora furti a Trivento, scatta la caccia all’uomo da parte dei residenti oramai esausti. La situazione è davvero surreale, i furti si ripetono con una intensità forse mai vista prima: nell’arco di dieci giorni i malviventi sono entrati in più abitazioni, sia del centro storico che dell’agro. Con ogni probabilità si tratta di più persone, particolarmente addestrate ai furti in appartamento. Intorno alle ore 21 di ieri sera, 27 luglio, sono entrati nella prima abitazione, a ridosso di via Porta Caldora, approfittando dell’assenza dei proprietari, fuori per un periodo di riposo. Hanno messo a soqquadro tutto l’appartamento, dalle immagini delle telecamere, sembra siano state tre persone, vestite di bianco e incappucciati, con una torcia in bocca. Hanno portato via degli oggetti preziosi, del valore di qualche migliaia di euro. Da qui hanno provato altre rapine, su Casalotti III, ma la notizia del primo furto si è allargata velocemente, tanto da dare luogo ad una vera e propria caccia all’uomo. Tante le persone in strada alla ricerca dei malviventi, probabilmente già in fuga. Oltre agli uomini della locale caserma dei carabinieri, sono intervenuti anche i militari della Centrale di Bojano. L’appello delle forze dell’ordine ai cittadini è quello della massima collaborazione, occorre avvisare immediatamente il 112 al primo sospetto. Solo in questo modo, e con il potenziamento dei controlli, si potrà uscire fuori da questa delicata situazione.