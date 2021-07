Inaugurato il Giardino dei balocchi, ultima iniziativa dell’associazione Un Filo che Unisce. Le favole a volte si avverano, è proprio il caso di dirlo, grazie questa volta alle mani esperte delle “uncinettine” i personaggi famosi delle favole hanno preso corpo e forma. Un percorso con I lavori ad uncinetto, che parte dalla monumentale scalinata di san Nicola, con pinocchio, il grillo e la lumaca, che danno il benvenuto ai visitatori. Altra tappa, in via Torretta con la casa delle farfalle e, infine, la zona Belvedere su via Piano, con tante composizioni colorate e fantastiche, “non è la prima volta che pensiamo ai più piccoli – ha riferito il presidente dell’associazione “Un Filo che Unisce, Michela Anziano – abbiamo pensato a loro perché per antonomasia sono il futuro, la speranza, la ripartenza. Vuole essere un messaggio di buon auspicio, affinché si possa tornare alla “fantastica” normalità pre pandemia. Come sempre – ha concluso Michela Anziano – le nostre iniziative coinvolgono direttamente i luoghi, la nostra Trivento, facendoli diventare elementi di fascino, attrattiva, di richiamo turistico. Questa è la nostra missione, che ci contraddistingue e che ci sta dando tante soddisfazioni. Trivento prima di tutto”. Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino Pasquale Corallo, “ancora una volta la nostra associazione Un filo che unisce ha dimostrato di avere idee coinvolgenti, tanta fantasia ed estro – ha commentato Corallo – offrendo un motivo in più per visitare la nostra splendida cittadina. Un grazie speciale a tutti i componenti che hanno lavorato sodo in queste settimane, per aver scritto un nuovo capitolo della fiaba che sta facendo diventare Trivento fantastico”.