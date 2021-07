“Un podio da sogno che premia meritatamente la nostra atleta – hanno dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore allo sport Antonella Matticoli -. A nome dell’intera città e dell’amministrazione comunale, rivolgiamo le nostre vivissime congratulazioni a Centracchio, che per anni si è allenata e ha gareggiato nell’ottica di questo straordinario obiettivo. È un risultato storico innanzitutto per lei ma anche per Isernia e per il Molise. Abbiamo tutti seguito con forte emozione e spirito di partecipazione l’impresa di Maria – hanno aggiunto il sindaco e l’assessore -. Questa medaglia olimpica inorgoglisce gli Isernini, che esultano per un bronzo che vale oro”.