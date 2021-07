Share on Twitter

La facilità di percorrenza delle strade in una cittadina è alla base della vivibilità della stessa. La viabilità rappresenta un biglietto da visita importante anche per i numerosi turisti che in estate si riversano a visitare i borghi molisani.

A tal proposito, il Comune di Belmonte del Sannio sta proseguendo con i lavori di rifacimento del manto stradale, come specificato in una nota: “Continua il rifacimento di alcuni tratti stradali nel centro abitato del nostro comune. Le zone oggetto di intervento sono state Via Giustino D’Uva ed ampliamento carreggiata zona San Rocco.“