Terzo Memorial Città di Trivento, inaugurata l’aiuola dedicata ad Antonio Sammarone. Tanta emozione nel ricordo di Antonio Sammarone, motociclista scomparso il 28 febbraio 2019 a seguito di un incidente sulla Trignina. Domenica 25 luglio, hanno preso parte al Memorial, numerosi amici e motociclisti provenienti dalla regione. Presso la piazzetta del polifunzionale comunale, sul corso Beniamino Mastroiacovo, il sindaco Pasquale Corallo, assieme alla vedova, Esterina Pavone, e il presidente della Pro loco trignina, Fiorella Iocca, hanno scoperto la targa dell’aiuola intitolata ad Antonio Sammarone. Dopo la benedizione del sacerdote, il sindaco Corallo ha salutato i numerosi presenti, “conoscevo personalmente Antonio e porto sempre con me un ricordo vivo – ha detto Corallo – di una persona onesta, deciso nel portare avanti cause giuste. Non nascondo la mia emozione, era una persona davvero squisita”. Forte emozione per la moglie del commemorato, Esterina Pavone, più volte il suo discorso è stato interrotto dal pianto “ringrazio tutti i presenti, per questa calorosa partecipazione. Grazie anche a queste espressioni sincere di affetto la vita va avanti, anche se non è facile affrontare le mille difficoltà quotidiane, con due figli piccoli”. Il presidente della Pro loco trignina, Fiorella Iocca, anche a nome della famiglia del compianto Antonio Sammarone, ha tenuto a ringraziare il sindaco Corallo, la Giunta comunale, i Vigili urbani, i Carabinieri della locale caserma e Loris La Posta per aver finanziato e allestito l’aiuola, con un bellissimo esemplare di ulivo e dei fiori.