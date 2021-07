Share on Twitter

Share on Facebook

E’ morto oggi, all’eta’ di 91 anni, frate Marcellino Iasenzaniro, l’ultimo dei frati che hanno avuto il privilegio di svolgere il ruolo di assistente di San Pio da Pietrelcina e che, come tale, ha deposto come testimone dinanzi al Tribunale ecclesiastico diocesano della Causa di beatificazione e canonizzazione. Il frate era molisano, era infatti nato il 13 giugno 1930 a Casacalenda. Svolse la prima parte del suo ministero sacerdotale al servizio degli studenti a Sant’Elia a Pianisi e a Campobasso, come precettore, direttore spirituale, insegnante e prefetto degli studi. Il religioso scrisse anche un libro dedicato a Padre Pio.