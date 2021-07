Dopo un mese in salita i contagi tornano a calare in Molise. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono stati 56 mentre erano stati 73 nei sette giorni precedenti. Si abbassa anche il tasso di positivita’: la media della settimana e’ 1,9 per cento contro il 2,8 del periodo precedente. Negli ospedali della regione resta un solo paziente ricoverato in area medica mentre le terapie intensive sono vuote da piu’ di 50 giorni. Negli ultimi due mesi si e’ registrato un solo decesso (lo scorso primo luglio, una anziana di 85 anni). Gli attualmente positivi sul territorio regionale sono 123.