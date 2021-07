Share on Twitter

I carabinieri forestali di San Giuliano del Sannio hanno denunciato una persona resasi responsabile di un incendio avvenuto sabato scorso in località Veticone del comune di Cercemaggiore.

L’incendio, che ha coinvolto terreni coltivati e un bosco, per una superficie complessiva di circa un ettaro, è stato causato dall’accensione di sterpaglie che l’uomo aveva incendiato con l’intento di ripulire i suoi terreni. Il fuoco, non più sotto controllo forse anche a causa del vento, si è propagato con velocità ai terreni limitrofi raggiungendo il bosco.