Durante la settimana, presso lo stadio “Civitelle”, si sono tenute varie sessioni di allenamento coordinate dal Mister Pietro Donadio, personaggio di spicco del panorama calcistico italiano.

I ragazzi di Donadio hanno così dato vita alla prima edizione di “The Intensity Football”, un ritiro calcistico nel suggestivo scenario altomolisano.

Nella giornata di ieri, sabato 24 luglio, il progetto è arrivato alla conclusione ed è stato consegnato ai partecipanti un attestato. Il Sindaco Daniele Saia si è mostrato soddisfatto in merito a tale iniziativa sportiva: “Insieme al Consigliere con delega alle Attività Sportive Franco Marcovecchio, mi sono recato presso lo stadio ‘Civitelle’ per la consegna degli attestati di partecipazione a chiusura del progetto sportivo ‘The Intensity Football’.

A nome dell’Amministrazione comunale non posso che esprimere un sentito ringraziamento al Mister Donadio che ha regalato alla nostra cittadina giornate dal grandissimo valore sportivo, facendo conoscere Agnone ai suoi ragazzi e alle loro famiglie. Ringrazio anche tutto il gruppo dell’Olympia Agnonese, guidato dal Presidente Mario Russo, per l’ormai costante disponibilità e il professor Fernando Sica per l’attenzione dimostrata.