La squadra di studenti del corso di laurea in Scienze turistiche dell’Universita’ del Molise, unico team italiano ed europeo, due team cinesi e una vietnamita. Sono i quattro finalisti del concorso ‘Take Action on Plastic pollution Challenge 2021 global tourism Unwto students League’, promosso da United nations world tourism organization (Unwto), l’Organizzazione mondiale del Turismo. Alla sfida mondiale sono stati ammessi a partecipare 27 gruppi di studenti di vari Paesi del mondo, di cui solo tre europei. Il team ‘Blue Sentinels’ di Unimol, coordinato dalla prof.ssa Angela Stanisci (Envix Lab, Dipartimento di Bioscienze e Territorio), e’ composto da 6 studenti, Oleg Cicchino, Arianna De Feudis, Irene Lamargese, Alessandro Parlapiano, Chiara Perfetto, Monia Carroccio. Ha avuto sei settimane di tempo per elaborare un piano strategico finalizzato a ridurre il consumo di plastica monouso e rendere piu’ efficace la raccolta differenziata di una importante struttura ricettiva di Termoli (CAMPOBASSO), l’albergo diffuso Residenza Sveva. Inoltre, seguiti e coadiuvati da diversi docenti Unimol di Scienze turistiche, hanno elaborato un piano di comunicazione green orientato verso clienti e gestori delle strutture ricettive turistiche per aumentare la consapevolezza di entrambi sull’importanza di ridurre la quantita’ di rifiuti in plastica, smaltirli correttamente e rendere piu’ ecosostenibili i servizi offerti alla clientela. Lunedi’ 26 luglio il team di Unimol sara’ in finale alla sfida lanciata dall’Unwto students League. L’evento in diretta su YouTube dalle 13.30 a questo link: https://youtu.be/Niin_63AgKc.