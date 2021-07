Tre giorni con bollino rosso a Perugia, da oggi a domenica, e 5 citta’ con bollino arancione sabato e domenica, alle quali domenica se ne aggiungono altre 3. Questo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore per il fine settimana che si apre oggi, e che prende in esame 27 centri urbani. Dunque, a parte l’allerta caldo a Perugia, sabato e domenica bollino arancione (che sta a indicare il rischio caldo per la salute della popolazione piu’ suscettibile) a Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Per la giornata di domenica si aggiungono, sempre con livello arancione, Campobasso, Latina e Pescara.