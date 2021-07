Share on Twitter

E’ in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull’attrice. Pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sara’ presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19esima edizione del Festival, che si svolgera’ dal 3 all’8 agosto 2021 a Casacalenda. Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 10 saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. A scriverne e ad analizzare la filmografia di Jasmine Trinca: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi. Il volume e’ corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino, Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan ed e’ completato da un’ampia conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine Trinca racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha lavorato. “Dopo i libri su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino – spiegano gli organizzatori del festival – MoliseCinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici piu’ intense e dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio gioventu’, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di Fortunata”.