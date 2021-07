Share on Twitter

“Dall’orizzonte lontano arrivava una luce senza alcuna importanza. Era un misto di debole nostalgia e di ripetitività profana.”



Inizia con questi versi la presentazione del libro di Giovanni Petta, Terra, con una dedica speciale al compianto scrittore, filosofo e docente Francesco Giampietri e al suo mentore giornalistico, scomparso solo qualche giorno fa, Pasquale Lombardi.

Il nuovo libro dell’autore è stato ufficialmente presentato al pubblico ieri sera presso la libreria Enzo della Corte ad Isernia. Un viaggio nell’animo umano attraverso la storia dei protagonisti e dello scrittore stesso.

L’autore ha scelto di consegnare nelle mani dei giovani la presentazione della sua nuova opera, con la lettura appassionata e fresca di Giulia Troise e i commenti al libro, brillanti e calibrati, fatti da Costanza Testa.

Anche in questo libro, Terra, secondo Costanza, studentessa universitaria ed ex alunna del professore, le parole più belle dell’autore sono quelle che nn dice. Un invito, tra le righe delle storie raccontate, ad affrontare i momenti più bui con un altro tipo di atteggiamento: riconoscere e apprezzare il quotidiano però vedendolo in modo nuovo e sempre diverso.

Valentino Campo, tra i relatori illustri e voluti fortemente dall’autore, parla del libro con un’analisi introspettiva inaspettata. “Una scrittura, quella di Petta, che evita il raccontarsi – spiega Campo – che evita i dialoghi e quelli che ci sono, sono essenziali, perché danno già la misura dell’ intento di Giovanni: quello di far parlare le anime, il nocciolo duro, il fulcro che è dentro ognuno di noi”