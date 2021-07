Immissioni in ruolo per gli insegnanti, a tempo indeterminato. In Molise, per l’anno scolastico che si apre a settembre sono 420 i posti disponibili. Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto con cui si autorizzano oltre 112mila assunzioni in ruolo. Saranno effettuate con procedura informatizzata, dunque non con nomina in presenza.

Come reso noto dalla Cgil con il Segretario molisano della Federazione lavoratori della Conoscenza Pino La Fratta, nella nostra regione si tratta di 425 posti (298 in provincia di Campobasso e 127 in quella di Isernia,), dai quali verranno disposte le 420 immissioni detratti gli esuberi su base provinciale.

Nel dettaglio sono 36 i posti per la scuola dell’infanzia: 25 in provincia di Campobasso, di cui 5 per il sostegno e 12 in quella di Isernia; 31 le assunzioni per la Primaria: 20 nella provincia di Campobasso, di cui 6 per il sostegno e 11 in quella di Isernia, di cui 6 per il sostegno; 151 le immissioni in ruolo per la secondaria di I grado (le medie): 96 nella provincia di Campobasso (28 sul sostegno) e 55 in quella di Isernia (14 sul sostegno);2 07 i posti per la secondaria di II grado (le superiori): 158 sulla provincia di Campobasso di cui 12 per il sostegno e 49 su quella di Isernia (2 per il sostegno).

Secondo La Fratta le assunzioni non basteranno per rispondere alle esigenze di stabilità e organico delle scuole molisane, ma garantiranno a malapena il turn over e in molti casi sono posti non assegnati in precedenza. La Cgil prevede che molti posti resteranno senza titolare soprattutto alle medie e superiori e quindi per il sindacato occorre valorizzare la massimo le graduatorie utilizzabili. “Bisogna coprire il numero più ampio possibile di cattedre – spiega La Fratta – per mettere le scuole nelle condizioni di poter lavorare bene da settembre, evitando il procrastinarsi delle nomine dei supplenti. Parallelamente occorre sbloccare le assunzioni di personale ATA (167 i posti disponibili nei vari profili in Molise). Per la Cgil, per garantire la sicurezza in classe, in presenza, sarebbe indispensabile assegnare, da subito, anche per l’anno prossimo, organico aggiuntivo Covid. Infine il sindacato chiede, sin da ora, indicazioni nazionali per trasporti, tavoli regionali di coordinamento, screening per fotografare la diffusione del virus e monitoraggio periodico di eventuali focolai.