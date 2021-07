Una coalizione internazionale di medici insieme a giornalisti, musicisti, ed artisti ha istituito la Giornata mondiale dell’ivermectina oggi, sabato 24 luglio 2021,, con l’obiettivo di condividere il messaggio basato sull’evidenza clinica che l’ivermectina, farmaco economico e sicuro, può curare l’infezione da Covid-19 con grande successo, ponendo fine una volta per tutte alla pandemia in atto. “Abbiamo un messaggio incredibilmente positivo ed edificante da condividere – afferma la dott.ssa Tess Lawrie, fondatrice della BIRD (British Ivermectin Recommendation Development) con sede nel Regno Unito e co-autrice di un recente studio sottoposto a revisione paritaria che ha verificato l’efficacia del medicinale – L’ivermectina tratta il Covid ed è la chiave per sbloccare la pandemia e le conseguenti restrizioni personali ed economiche”.

Creato in poche settimane da un team di volontari, il World Ivermectin Day prevede conferenze, discussioni e attività dal vivo in tutto il mondo da parte di un elenco crescente di Paesi tra cui Regno Unito, Canada e Giappone e che saranno disponibili a milioni di persone online. L’obiettivo principale della giornata è di invitare tutti i governi a unirsi ai circa 20 Paesi che stanno già distribuendo e autorizzando l’ivermectina per la cura del Covid-19. In vista della giornata, il sito web www.worldivermectinday.org si sta riempiendo di testimonianze scritte e filmate da persone provenienti da tutto il mondo, medici e pazienti che si sono salvati grazie all’utilizzo di questo farmaco.

La Giornata mondiale dell’ivermectina è stata approvata dalla BIRD, dal gruppo americano FLCCCA (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance), attori chiave nella campagna per l’approvazione dell’ivermectina, e dall’Associazione IppocrateOrg i cui medici con successo trattano i pazienti anche con Ivermectina.

Per collegarsi: www.worldivermectinday.org

A proposito di Ivermectina

L’ivermectina è un farmaco vincitore del premio Nobel che in 40 anni ha dimostrato un impeccabile record di sicurezza con più di 4 miliardi di dosi. L’OMS lo ha elencato tra i suoi farmaci “essenziali”.

È un medicinale generico che può essere prodotto a basso costo e che non reca alcun vantaggio finanziario per nessuno degli organizzatori o sostenitori dell’Ivermectina Day.

