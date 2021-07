Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, il riconoscimento del Capo dello Stato a Gino Donatelli di Trivento. Il Prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, ha dato comunicazione ufficiale dell’onorificenza a Gino Donatelli, “sono particolarmente lieto di comunicarle che, con decreto del Capo dello Stato in data 2 giugno 2021, Ella è stata insignita della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Nel formularLe i migliori auguri per il meritato prestigioso riconoscimento, mi riservo di Comunicarle la data in cui Le verrà consegnato il relativo diploma”. Gino Donatelli è impegnato da sempre nel sociale e nelle iniziative e manifestazioni filantropiche. Da poco nominato responsabile della sede territoriale della Croce Rossa, da anni è il referente dell’Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, già priore della Confraternita della Santissima Trinità di Trivento e punto di riferimento della Coldiretti della città trignina e paesi limitrofi. A lui vanno i migliori auguri per questo importante riconoscimento, a suggello di una vita dedicata al prossimo.