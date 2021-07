Il Partito socialista italiano è nel comitato promotore del Referendum per l’ eutanasia legale , promosso dall’ Associazione Luca Coscioni. Per dare un contributo al raggiungimento delle 500 mila firme necessarie ad indire il referendum, ha organizzato una mobilitazione nazionale per i giorni 24 e 25 Luglio, domani e dopodomani, nelle principali città a partire dai capoluoghi di Regione . Nel Molise domenica 25 Luglio i dirigenti locali del PSI organizzeranno nello spazio davanti al Comune un banchetto per la raccolta delle firme .