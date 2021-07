La variante Delta del Covid circola. “Il tasso di ospedalizzazione diventa il criterio guida per il cambio dei colori nelle Regioni”, lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa in cui il Premier Draghi ha illustrato il nuovo decreto “Il green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive”. Ha dichiarato facendo un forte appello alla vaccinazione.

Cambio, dunque, dei parametri per la zona gialla: soglia fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Per la zona arancione, soglia che sale al 20% per le terapie intensive e al 30% per le aree mediche. Per la zona rossa, infine, soglie fissate rispettivamente al 30 e al 40%. In Molise, come ci ha riferito il Governatore Toma, i posti utilizzabili in terapia intensiva sono 39, mentre per le aree mediche sono 176. Di qui il calcolo percentuale. In zona gialla da noi si va con almeno 4 pazienti in rianimazioni e 26/27 in aree mediche.

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagiati. Resta 50 per 100mila abitanti per passare da bianca a gialla. In Molise, intanto, l”indice rt è a 0

Il overno ha deciso Scatta dai 12 anni d’eta’ l’obbligo di Green pass e che il certificato verde, sarà obbligatorio per l’accesso a eventi sportivi, concerti, fiere, congressi, ristoranti e bar al chiuso. Si potrà usare anche per accedere a cinema, teatri, stadi, piscine, palestre, concorsi, musei, sale gioco, parchi divertimento. Nessuna riapertura per le discoteche. L’entrata in vigore del Green pass il 6 agosto per dare tempo necessario ad uniformarsi alle nuove regole. Sarà valido per chi abbia ricevuto una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal COVID nei sei mesi precedenti. Per la quarantenza, Chi ha il Green pass dovrà sottoporsi a n periodo di isolamento più breve di quello canonico. Per il momento non servirà il certificato verde per metro, bus e treni: il tema verrà affrontato in una successiva riunione del governo. Infine proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre.