La commissione di disciplina regionale di primo grado Campania – Molise ha preso in esame il procedimento disciplinare aperto nei confronti di Pasqualino Fattore, arbitro della sezione AIA di Isernia, che aveva rilasciato una dichiarazione a mezzo facebook pubblicando un commento ingiurioso ai danni di un tesserato della FIGC, esattamente: “Bernardeschi sei un tumore”, in relazione alla gara di Champions League Juventus Barcellone. Tale commento fu pubblicato in data 28 ottobre 2020. Per questo commento ingiurioso l’arbitro Pasqualino Fattore della sezione aia di Isernia è stato sospeso a partire dal 30 giugno 2021 fino al prossimo 30 dicembre. La sospensione non è sicuramente un fatto positivo sia per l’arbitro Fattore che per la dirigenza del comitato regionale AIA.