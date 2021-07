Continua la sinergia tra l’Associazione “Il Mosaico” e il Comune di Termoli. Installate dal settore Lavori Pubblici altre due casette dei libri, rispettivamente a Piazza Monumento e al Parchetto Sant’Alfonso. Si sommano alle 3 già operative a Difesa Grande, Colle Macchiuzzo e Via Firenze.

Le casette sono realizzate e donate dall’Associazione Il Mosaico. Tale iniziativa si inserisce nel più ampio progetto ‘Termoli Città che legge’ a cui ha aderito l’assessorato alla Cultura della città di Termoli. Nei mesi autunnali saranno installate altre due postazioni in ulteriori quartieri.

In questo modo tutta la città sarà provvista di libri e inclusa in questo circolo virtuoso di lettura che sta riscuotendo grandissimo successo.

Soddisfazione è stata espressa dell’assessore alla Cultura Michele Barile e dal consigliere comunale, nonché Presidente del Mosaico Enrico Miele.