Centri estivi e servizi socioeducativi, il Comune di Trivento cerca partner per i progetti. Il Comune di Trivento è destinatario di un finanziamento, finalizzato all’implementazione di progetti a sostegno delle famiglie, riguardanti interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra 0 e 17 anni, per i mesi da giugno a dicembre 2021. L’amministrazione comunale rende noto, a tutti i soggetti interessati, che è possibile presentare manifestazioni di interesse a realizzare un progetto nell’ambito sopra indicato. La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare un progetto per la realizzazione, in collaborazione con il Comune, del servizio indicato. Ogni soggetto interessato può presentare una sola proposta. Le attività educative del progetto dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021 e potranno essere riconosciute soltanto le spese strettamente relative al progetto e riferite al periodo di effettiva erogazione del servizio. Le spese dovranno essere rendicontate dal soggetto realizzatore al Comune entro il 31 dicembre 2021. I soggetti che intendono realizzare il servizio sono tenuti ad inviare la propria manifestazione di interesse al Comune di Trivento, Via Torretta n. 6 – 86029 Trivento (CB) entro e non oltre le ore 12.00 del 27 luglio 2021. L’invio dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo mail: protocollo.trivento@pec.it