Si è chiusa con un importante risultato la stagione agonistica degli atleti Master della M2. A Napoli, domenica nella piscina Scandone sono arrivati due i titoli italiani, due medaglie d’argento e altrettante di bronzo conquistate. Titolo italiano nella categoria M40 per Amelia Mascioli nei 100 dorso con il tempo di 1’24”90 e medaglia di bronzo nei 200 dorso con il tempo di 3’03”14. Nella categoria M45 nei 100 rana il titolo italiano lo ha conquistato Irene Di Stefano (1’26”89), argento nei 50 rana chiusi con il tempo di 40”03. Medaglia d’argento anche per Amalia Damiano nei 400 misti chiusi in 7’00”18. Nei 200 dorso, nella categoria M65 medaglia di bronzo per Maria Bramante che chiude la sua gara in 8’00”62. Nella classifica per società la M2 si è piazzata al 16° posto.

Fonte: Ufficio stampa