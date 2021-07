Carmen Cerimele, dopo aver conquistato la sua fascia da Miss, presso il Revolution Disco, in quel di Pagani (Sa), continua la gara per Miss Reginetta d’Italia. Rappresentera’ il Molise e il 6 agosto e sfilera’ in passerella presso Villa Domi a Napoli per la finale regionale Campania. Sarà tra le concorrenti di una gara appassionante e simpatica, fatta di portamento, stile, presenza scenica e amicizia!

Perché Miss Reginetta d’Italia è, soprattutto, spensieratezza e gioia. La gara non si avverte come tale perché tra le miss concorrenti c’è il filing giusto del gioco, del divertimento. Che si vinca oppure meno, l’esperienza vale tanto. Questo percorso di bellezza è aperto anche alle Miss Over che hanno voglia e gioia di rimettersi in gioco! Un appuntamento festoso, per questa estate 2021, con musica dal vivo e simpatici momenti lasciati al Valente presentatore ed alle, stesse partecipanti.

L’organizzazione si avvale dell’accorta presenza del patron Gennaro Orefice che nulla lascia al caso ed alla sua esperienza aggiunge cordialità e affabilità senza nessuna distinzione, con tutte le partecipanti, creando il giusto

‌mix di armonia e familiarità ! Questi ingredienti creano uno spettacolo per chi partecipa ed uno spettacolo per chi guarda! Divertimento assicurato per tutti!