Giornata ecologica in trasferta al castello di Bagnoli per la Congeav di Trivento. Le guardie ecologiche si sono recate presso il Castello di Bagnoli del Trigno, per una giornata tutta dedicata all’ambiente. Oltre al castello, i volontari hanno ripulito la zona antistante, al fine di rendere ancora più accogliente il complesso “dopo le giornate dedicate al territorio di Trivento – riferisce il presidente Congeav, Nicolino Scarano – abbiamo dedicato una giornata al castello di Bagnoli del Trigno e l’area circostante. Insieme con i volontari di Bagnoli, all’insegna dell’ambiente e del rispetto della natura. Un ringraziamento a tutti – conclude Scarano – per l’impegno e la sensibilità dimostrata. L’Ambiente è un tema di stretta attualità, che va sempre più preservato, altrimenti le ricadute negative saranno sempre più evidenti a nostro discapito”. Le guardie ambientali promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale; hanno funzioni di Vigilanza sugli illeciti in materia di Protezione dell’ambiente e degli animali; cooperano con Enti ed Organismi Pubblici che hanno funzioni di vigilanza sul territorio, segnalando ogni violazione anche di carattere penale, nel qual caso hanno l’obbligo di informare immediatamente l’Autorità Giudiziaria, collaborando con le competenti Autorità per emergenze di carattere Ambientale e di Protezione Civile.