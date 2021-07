Parte Gospel in the Church, il progetto di invito alla preghiera collettiva attraverso la riscoperta spirituale del canto Gospel e la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio storico e architettonico dei luoghi di culto (Chiese, Abbazie, Cattedrali, Basiliche, Conventi…), da una proficua collaborazione tra l’agenzia turistica Batik Viaggi e l’Isernia Gospel Choir.

L’idea è quella di individuare luoghi di culto dal particolare valore storico ed architettonico e promuoverli attraverso l’organizzazione di concerti di musica Gospel, preceduti da tour esperienziali finalizzati a stimolare la preghiera collettiva e l’attrazione di turisti sul territorio di riferimento.

Per lanciare il progetto, Isernia Gospel Choir realizzerà una serie di video nei luoghi simbolo del Molise. Per il primo appuntamento, il coro ha proposto la sua versione a cappella di “The Criminal on the Cross” di K. Lancaster, registrato live nella meravigliosa cornice dell’Abbazia di San Vincenzo a Volturno e del Santuario della Madonne delle Grotte a Rocchetta a Volturno, in anticipazione del primo concerto del tour estivo che avrà inizio il 10 agosto 2021, alle ore 18:30 nell’abbazia di San Vincenzo a Volturno (Rocchetta a Volturno).

LINK AL VIDEO > https://youtu.be/VqNOIvg8wio