Marchio eccellenze italiane 2021 alla pasticceria di Trivento “Dolci tentazioni”. Un riconoscimento importante per l’attività commerciale nella Fondovalle Trigno, il portale che lavora per proteggere e diffondere i marchi e la qualità dei prodotti italiani e per informare i cittadini sulle novità del Made in Italy. “Per noi è stata una grandissima sorpresa – affermano i titolari Daniela Carissimo e Palmerino Griguoli – e un onore ricevere un privilegio simile. La nostra perseveranza, i nostri sacrifici e l’impegno costante di voler sempre fare meglio, sono stati apprezzati e ricompensati con un riconoscimento così importante. Un grazie di cuore – aggiungono – va a tutto il nostro staff che ci aiuta e ci sostiene, nella pasticceria, gelateria e bar, grazie soprattutto ai nostri clienti che ci supportano ogni giorno, ci danno la giusta grinta per non arrenderci e per guardare sempre avanti”. I complimenti arrivano anche dal primo cittadino Pasquale Corallo, “un riconoscimento che onora il lavoro di Daniela e Palmerino – afferma Corallo – e al contempo fa bene anche alla nostra comunità, perché in questo modo, tutti insieme, ognuno con le proprie competenze e potenzialità, facciamo crescere e ripartire la nostra Trivento”