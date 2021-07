Un Fulmine si è abbattuto sul campanile di San Giovanni in Galdo durante il temporale di questa mattina. Parte dei mattoni che rivestono al cupola sono caduti in basso, in strada, dove ci sono anche altre case. Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l’area e a mettere in sicurezza. Sono partite le verifiche per controllare la struttura. Per fortuna nessuno passava sotto la chiesa in quel momento e dunque nessuno si è fatto male.