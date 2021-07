Come ampiamente previsto, il maltempo ha colpito anche il Molise con forte pioggia, temporali, vento e anche grandine e una tromba d’aria in mare, come dimostrano queste immagini girate con i cellulari proprio sulla costa, a Termoli. Temporali anche nelle aree interne, e scariche di fulmini e tuoni. In Basso Molise da Montenero, Petacciato fino a Termoli e più giù le precipitazioni sono state intense, pure grandinate. Si sono anche registrati allagamenti con interventi dei Vigili del Fuoco. In più punti è saltata la corrente. Intanto, come dicevamo e come si vede dalle immagini girate dalla gente, a largo, c’è stata una tromba marina che ha portato vento forte e pioggia scosciante. In tanti hanno immortalato l’evento.