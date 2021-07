Aggiornamento dati Covid con il bollettino diffuso dall’Asrem. Su 480 tamponi refertati, sono 13 i positivi riscontrati. Il numero più alto ancora a Guglionesi, con 8 casi, dove c’è un importante focolaio. 2 i casi a Castropignano e 1 rispettivamente di Campobasso, Montenero di Bisaccia e San Giuliano del Sannio. Da registrare anche un ricovero in malattie infettive al Cardarelli, che non è più Covid free. 9 i guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 109.

Intanto il Governatore Toma ha emanato una nuova ordinanza, che riguarda proprio Guglionesi. In sostanza da domani -si legge – è fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti coloro che dimorano a Guglionesi o che vi abbiano soggiornato nelle settantadue ore precedenti la data di adozione dell’ordinanza di avere sempre con sé mascherine, di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. L’ordinanza ha efficacia fino al 25 luglio. Le violazioni delle disposizioni sono punite con sanzione amministrativa prevista Anche il sindaco di Guglionesi Belotti ha emanato una ordinanza che obbliga alla segnalazione immediata al comune di persone che risultino positive a anche a tampone antigenico, da parte di medici di famiglia e cittadini stessi