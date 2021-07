“Stiamo studiando le carte e manifesteremo quella che è l’idea della Regione sull’operazione Gemelli tra non molto. Nelle prossime ore partira’ una mia prima richiesta”. Con queste parole il presidente della Regione Donato Toma annuncia che a breve ci saranno novita’ nella vicenda della vendita del Gemelli Molise. Il governatore, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione di Sonica Poietika, non fornisce pero’ ulteriori dettagli: “Sono temi molto delicati – si limita a dire – perche’ interferire in una trattativa di tipo privatistico significa anche creare dei danni e noi non vogliamo creare danni a nessuno, ma nemmeno vogliamo che questa regione ne subisca. Io finora sono stato calmo, tranquillo. Ci siamo chiusi nelle nostre stanze per studiare le carte e nelle prossime renderemo nota la nostra richiesta”.