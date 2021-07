Capracotta diventa sempre più famosa a livello nazionale. La cittadina altomolisana è stata scelta come location dalla quale andrà in onda l’appuntamento con le previsioni meteo previsto per sabato 17 luglio nel programma “Uno Weekend” di Rai 1.

I conduttori Anna Falchi e Beppe Convertini nella prossima puntata del programma, attorno alle ore 10:20, daranno la linea proprio al tetto dell’Alto Molise e nello specifico al Giardino della Flora Appenninica da cui i telespettatori potranno scoprire che tempo farà nel prossimo weekend.

Una promozione singolare e significativa quella di Rai 1 al Comune altomolisano. Piena soddisfazione da parte del Sindaco Candido Paglione che ha così commentato l’evento: “Un’altra grande occasione per promuovere il nostro bel paese: sabato prossimo 17 luglio, intorno alle 10,20, su RAI 1 le previsioni meteo per il fine settimana saranno trasmesse in diretta da Capracotta. Il programma “Uno Weekend”, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, avrà infatti una finestra sull’Alto Molise, in un luogo di eccezione: il Giardino della Flora Appenninica. Grazie a Gianfranco Spensieri, che ha accettato la location proposta. Quindi, sabato mattina, tutti sintonizzati su Rai 1!”