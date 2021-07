Era prevedibile ma ora diventa addirittura sorprendente. Che il Molise piacesse si era capito negli ultimi tempi ma i dati dei primi 6 mesi del 2021, soprattutto sulla costa, parlano chiaro. Presenze turistiche cresciute in maniera esponenziale. I dati registrati dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli entusiasmano: raddoppiate le presenze di turisti rispetto al 2020 e, addirittura, aumentate rispetto al 2019, prima della pandemia da Covid-19 che aveva fatto registrare, all’epoca, un buon risultato in confronto allo stesso periodo del 2018.

I risultati registrati nei primi 6 mesi dell’anno in corso inquadrano al meglio il “trend” turistico. I dati complessivi in alberghi e strutture extralberghiere, italiani e stranieri compresi, registrano 41.172 presenze. Nello stesso periodo del 2020 le presenze sono rilevate in 21.312 mentre nell’estate 2019, prima dell’ondata pandemica, sono 40.855.

Se è vero che il lockdown ha tenuto tutti chiusi in casa, oggi la voglia di evadere e di farlo in Molise è palese.

A maggio gli arrivi totali sulle spiagge molisane, tra italiani e stranieri, nelle strutture alberghiere ed extralberghiere sono attestati sul +477,9% e le presenze +231,0%.

A giugno il dato complessivo (italiani e stranieri) in alberghi e non, rileva un +84,3% negli arrivi e +115% nelle presenze.

“Termoli è divenuta una meta da raggiungere e visitare: questo viene confermato dai dati ufficiali delle presenze – dichiara Remo Di Giandomenico, Commissario straordinario dell’Azienda di soggiorno – Ora bisogna fare in modo che i servizi e le attività migliorino. Ognuno faccia la propria parte”. Di turismo triplicato parlano entusiasti anche il governatore del Molise. Donato Toma e l’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.