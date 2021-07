Un incendio ha gravemente danneggiato un appartamento all’ultimo piano di un edificio in via Ferrari, nel centro di Campobasso. Le fiamme si sono sviluppate, per cause da accertare, intorno alle 20. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia. La strada, molto affollata come sempre nelle ore serali, è stata transennata per consentire ai Vigili del fuoco di montare l’autoscala e domare il rogo. I danno sono ingenti. Diverse le persone che vivono nella zona che sono scese in strada spaventate dalle fiamme e dal fumo che ha invaso tutto il quartiere.