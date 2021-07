Share on Twitter

Share on Facebook

Saranno i Theate Clarinet Ensemble i protagonisti del concerto di domenica 18 luglio di “Musica in Villa”, che si terrà come sempre in villa De Capoa alle ore 11.00.

Il gruppo, costituitosi nel 2003, è composto da clarinettisti di chiara fama che nella loro carriera si sono distinti nel panorama internazionale, esibendosi in importanti Orchestre Sinfoniche quali S. Cecilia di Roma, Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica Internazionale d’Italia, Orchestra Sinfonica di Pescara, Orchestra Città Aperta.

Hanno collaborazioni con gruppi di musica da camera ed hanno effettuato incisioni di CD, nonché suonato sotto la direzione di grandi Maestri quali D. Renzetti, Y. Temirkanov, G. Shuller, A. Braxton, G. Noseda, M. Caldi, M. Marvulli e solisti come R. Filippini, M. Crudeli, F. Mezzena, P. Berman.

Il Clarinet Ensemble, nell’intensa attività concertistica, ha collaborato con diversi attori per la realizzazione di spettacoli teatrali (musica e poesia) tra i quali: Edoardo Siravo (Fiction “Vivere” di canale 5), Michele Placido, Ugo Pagliai, Dacia Maraini, Piera Degli Esposti. l’Ensemble è stato invitato a tenere un concerto in occasione del Convegno mondiale dei clarinettisti ad Assisi e nel “6 European Clarinet Festival” in Camerino.

“Musica in Villa”, che andrà avanti ogni domenica fino a domenica 1 agosto, con concerti gratuiti, tutti fissati alle ore 11.00, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso.

Questo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura per questo mese.