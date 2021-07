“E’ necessario cambiare i parametri che fanno scattare il cambio di colore per le regioni. Bisogna basarsi non piu’ sui contagi, ma sul numero dei ricoveri in ospedale”. Lo afferma il presidente della Regione, Donato Toma, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione covid a margine della conferenza stampa di presentazione di Sonica Poietika a Campobasso.. “La pandemia ha cambiato pelle – aggiunge Toma – e per questo con gli altri presidenti di Regione proprio in queste ore stiamo ragionando sulla richiesta da fare al Governo. Siamo orientati nel chiedere di calcolare l’incidenza non dei positivi sulla popolazione, ma degli ospedalizzati perche’ i vaccini funzionano e nonostante i contagi in aumento i ricoveri diminuiscono”. Toma infine si sofferma sulla situazione del Molise: “Ci potrebbe essere un paradosso. Se questa e’ la tendenza, il Molise tra qualche settimana potrebbe trovarsi in zona gialla con zero ricoverati in ospedale. Vuol dire che i parametri usati finora con questa nuova situazione non sono piu’ adeguati e vanno cambiati”