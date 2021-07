E’ ai minimi storici, con una indicazione rilevata dal punto di vista altimetrico a 114 metri e mezzo sul livello del mare. Il lago di Giardialfiera in questo momento è un metro al di sotto del livello del mare. Una situazione che l’associazione nazionale per le bonifiche e le irrigazioni ha definito molto grave.

L’abbassamento della portata dell’invaso è determinato da un inverno con poche precipitazioni e da una primavera in cui ha piovuto meno del solito. Il livello del lago, dicono dall’osservatorio dell’Anbi, evidenzia in questo periodo condizioni di criticità superiori a quelle degli anni caratterizzati dalla siccità. E in effetti la statistica conferma questo particolare andamento climatico.

Sul corso del fiume Biferno è stato registrato negli ultimi tre mesi il 73 per cento in meno di precipitazioni a carattere piovoso. Un dato che si è verificato anche nella zona di Campobasso dove è piovuto il 70 per cento in meno rispetto alla media del periodo. In provincia di Campobasso non piove da circa due mesi e anche se nel fine settimana le previsioni indicano proprio il ritorno della pioggia, l’acqua che cadrà non modificherà di molto la statistica riferita al lago. Peraltro, dicono dall’Anbi, le condizioni secche del terreno non consentono all’acqua di infiltrare il terreno e dunque, almeno per quanto riguarda le coltivazioni, i benefici non saranno incisivi. Piuttosto, è il parere delle associazioni degli agricoltori, il previsto carattere violento dei temporali rischia di mandare all’aria i raccolti del periodo.

Situazione più o meno analoga quella del Fortore e dell’area coperta dal lago di Occhito, mentre sul piano del deficit di piogge meno grave è la situazione dell’Alto Molise dove il dato di questi giorni è al di sotto della media del periodo solo del 30 per cento.