La Caritas diocesana di Trivento sulla legalità, ospite del programma don Luigi Ciotti e il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho. La Caritas diocesana di Trivento e la Scuola di Formazione all’Impegno sociale e politico “Paolo Borsellino”, hanno predisposto una serie di interessanti incontri di riflessione sulla legalità. Primo appuntamento, fa sapere il direttore Caritas, don Alberto Conti, è previsto per il prossimo 5 agosto, presso piazza s. Giocondino del Comune di Agnone, a partire dalle ore 17.30. Ospite speciale, don Luigi Ciotti con la presentazione del libro di don Alberto Conti, “Come in cielo così in terra- intervista di Tarcisio Tarquini”. L’evento è organizzato in collaborazione dell’Associazione culturale “Nuova Villacanale” e il patrocinio del Comune di Agnone, assessorato alla Cultura. Successivo appuntamento, il 9 agosto con ospite Giuseppe Antoci, autore del libro “La mafia dei pascoli – La grande truffa all’Europa e l’attentato al Presidente del Parco dei Nebrodi”. Si terrà a Capracotta, in via Carfagna, alle ore 17.30, in collaborazione con la Pro loco Capracotta e con il patrocinio del Comune di Capracotta. Chiuderà il ciclo di incontri, la Giornata della Legalità, impegno e responsabilità, il 30 agosto a Castelguidone, con l’incontro di don Luigi Ciotti e il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho. Tutte le informazioni possono essere chieste ai seguenti contatti: 0874.873280, caritastrivento@gmail.com