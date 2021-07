L’ospedale Cardarelli di Campobasso è covid free dopo che anche l’ultimo paziente che era ricoverato in Malattie infettive è stato dimesso. La buona notizia arriva dall’ultimo bollettino Asrem, dal quale tuttavia non sono altrettanto buone quelle che riguardano i contagi. Sono infatti 23 i nuovi casi accertati sui 398 processati, con il tasso di positività che torna a salire, attestandosi al 5,77%. Campobasso e Guglionesi i centri più colpiti con rispettivamente 9 ed 8 nuovi casi. Seguono Bojano con 4 e San Giovanni in Galdo con 2. E poi ci sono anche 3 guariti. Sale anche il numero degli attualmente positivi, che sono 97 mentre i guariti, in totale, sono 13.210.