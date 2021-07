Il Campobasso si muove sul mercato. Dopo l’arrivo dell’esterno Liguori, 12 gol nell’ultimo torneo di serie D con la maglia della Recanatese, è arrivata l’ufficialità anche del portiere Zamarion di proprietà della Roma, notizia già diffusa da diversi giorni. Ora, la società sta valutando l’innesto di una giovane mezz’ala di centrocampo richiesta dal tecnico Cudini. Non solo, oltre le trattative nuovo, il direttore sportivo De Angelis di concerto con il Dg Mandragora, stanno chiudendo il cerchio dei confermati della passata stagione. Detto, a più riprese, dei difensori Fabbriani, Vanzan, Menna e Dalmazzi, dei centrocampisti Candellori, Tenkorang e Ladu, ai quali si è aggiunto il capitano Bontà, che ha chiuso l’accordo nella giornata di ieri, e degli attaccanti Rossetti e Vitali, la novità potrebbe essere rappresentata dalla conferma di Esposito. Il giocatore è molto gradito sia alla società che al tecnico, lo stesso fantasista di San Martino in Pensilis ha voglia di proseguire la sua avventura con la maglia dei lupi, per queste ragioni la piccola distanza tra le due parti dovrebbe colmarsi a breve. Almeno stando alle ultime informazioni, ci sono ottime possibilità che il binomio possa proseguire anche in serie C. Mister Cudini ha espresso la volontà anche di voler tenere Pietro Cogliati, al momento però le parti sono abbastanza distanti. Potrebbe restare in rossoblu anche il giovane classe 2002 De Biase, apparso solo nel finale di campionato per un lungo infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo. Insomma si riparte dalla base dello scorso anno per affrontare il campionato di Lega Pro, con la conferma quasi totale di tutto l’organico che ha stravinto il torneo di serie D.

I due nuovi arrivi lasciano intendere la direttiva societaria, puntare su giocatori giovani e di prospettiva. Non è assolutamente un caso, infatti secondo le direttive del minutaggio dei giovani, le società di Lega Pro possono monetizzare. Vediamo nel dettaglio. Un terreno forse poco conosciuto dai tifosi, ma i guadagni che derivano dal minutaggio dei giovani sono davvero importanti. Il regolamento dice che può accedere al bonus la società che schiera massimo due calciatori del 1999, oppure un numero illimitato di calciatori dal 2000 in poi, per un minino complessivo di 270 minuti giocati dai ragazzi (nei 90 minuti di gioco regolamentari) ed un massimo di 450 minuti. Inoltre la Lega Pro, eroga questi fondi alle società rispettivamente alla settima, alla quattordicesima, alla ventunesima ed alla trentacinquesima giornata, dopo aver fatto ovviamente il calcolo. In soldoni cosa vuol dire? Che se una società gioca mediamente con almeno 3 ragazzi a partita, ma ovviamente va bene anche di più, matura un credito importante. Basti pensare che il Foggia nella scorsa stagione per aver giocato stabilmente con 4 fuori quota, al termine del campionato, ha ricevuto oltre 500 mila euro dalla Lega Pro. Di esempi ce ne sono tantissimi, basta sfogliare Google per vedere quanto mediamente hanno guadagnato le società che hanno puntato sui giovani. Una strategia intelligente che il Campobasso sta mettendo in campo, come dimostrato, lo ripetiamo anche dai nuovi acquisti.

Ricordiamo che il ritiro scatterà ad inizio della prossima settimana, gli allenamenti dovrebbero svolgersi a Campobasso ma non è escluso il trasferimento in altra località per una decina di giorni. In questi giorni sono attese altre ufficializzazioni da parte del Campobasso, con i direttori dell’area tecnica che vogliono consegnare a Cudini un buon 80% della rosa completa per l’avvio del ritiro. Un vantaggio sicuramente per il tecnico che potrà ripartire su impostazioni tattiche già metabolizzate dai suoi nel corso delle ultime due stagioni. Detto questo, il colpo importante arriverà, verosimilmente nel reparto offensivo ci sarà un arrivo di livello.