In Lega Pro i verdetti della Covisoc sono stati confermati. Il Consiglio Federale che si è riunito a mezzogiorno ha dato ragione a quanto aveva già deliberato la Covisoc in prima istanza lo scorso 8 luglio e martedì scorso durante la discussione dei ricorsi. Chievo Verona, Novara, Carpi, Casertana, Paganese e Sambenedettese sono fuori e quindi salutano, al momento, il professionismo. Il Chievo paga a caro prezzo il non aver rispettato alcune scadenze con il Fisco, escluse per motivi simili anche Carpi, Novara, Paganese e Sambenedettese. Out la Casertana per non aver presentato nei termini prestabiliti la fideiussione da 350mila euro richiesta al momento dell’iscrizione. A questo punto in serie B tornerà il Cosenza, mentre per la Lega Pro servono sei club, visto che il Gozzano pur vincendo il campionato ha rinunciato. Graduatoria di serie D già stilata con al comando l’Fc Messina, mentre in Lega Pro l’ordine dovrebbe essere Lucchese, Pistoiese e Arezzo. Da capire se per il Gozzano verrà effettuata una riammissione o un ripescaggio, probabile che siano 3 squadre di Lega Pro a rientrare e 4 dalla serie D. Certo l’investimento resta forte ed importante, tra fidejussione e tassa a fondo perduto l’impegno dovrebbe essere di circa un milione di euro.