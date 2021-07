Nei giorni scorsi, molti cittadini agnonesi avevano manifestato il proprio malcontento in merito all’abbandono di rifiuti per strada e alla presenza di deiezioni animali non raccolte presenti nelle aree cani e non.

Il Sindaco Daniele Saia, raccogliendo tali segnalazioni, ha espresso un duro commento via social sulla situazione. Il primo cittadino ha condannato tali atti di inciviltà e ha deciso di inasprire i controlli della Polizia Municipale: “Tante sono state le segnalazioni in merito all’abbandono di sacchi di rifiuti per strada o all’interno di cestini pubblici già strabordanti, di immondizia gettata in piena campagna o di deiezioni di animali domestici non raccolte. Le domande che rivolgo a coloro che compiono questi gesti sono le seguenti: quale esempio diamo ai concittadini che risiedono nelle aree interessate da tali atti? Quale esempio diamo ai nostri figli? Quale esempio diamo ai turisti che visitano il nostro amato paese?

Da parte del Comune c’è la massima disponibilità a ripulire tali oscenità, come peraltro dimostrato dal lavoro giornaliero degli operatori ecologici. Da parte dell’Amministrazione, inoltre, c’è massimo impegno nella sensibilizzazione sulle tematiche di tutela del territorio e dell’ambiente, come dimostrato in occasione della Giornata Ecologica organizzata il mese scorso. C’è però bisogno che il cambiamento parta da ogni singolo cittadino, c’è bisogno che ogni persona comprenda come un piccolo gesto di inciviltà, sommato a tanti altri piccoli gesti di inciviltà, possa assumere risvolti nefasti per l’intera comunità agnonese.