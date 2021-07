Hanno vissuto un incubo, durato fino a notte. Soprattutto i residenti del borgo di San Martino in Pensilis. Nel pomeriggio di ieri un vasto incendio ha lambito perfino le case. Interessata dalle fiamme un’area di 50 ettari. L’azione congiunta e in perfetto coordinamento tra carabinieri, Vigili del Fuoco e Volontari ha consentito di salvaguardare la zona e mettere in sicurezza centinaia di abitanti.

Oltre dieci le pattuglie impiegate dall’Arma, con una trentina di uomini dislocati nel centro abitato e nell’agro del Basso Molise.

Alle squadre di soccorso si sono aggiunte quelle della Protezione Civile in supporto alla popolazione in preda al panico ed allo sconforto.

In giornata il rientro degli oltre 20 ospiti della casa famiglia evacuata ieri. Sono rientrate a casa le 30 famiglie che avevano trovato riparo da parenti e amici.

La furia delle fiamme è durata 12 ore, necessario l’arrivo di un canadair che ha sversato oltre venti carichi di acqua e domato l’incendio. In Municipio è stato attivato un tavolo tecnico presieduto dal sindaco Gianni Di Matteo in stretto contatto con la Prefettura di Campobasso.

Nella notte altri focolai si sono sviluppati su Ururi, Larino e sul confine con Foggia, impegnando altre pattuglie di carabinieri e vigili del Fuoco.

Le attività di monitoraggio del fenomeno proseguiranno per scongiurare altri disastri. Il giorno dopo la conta dei danni, innumerevoli: interi raccolti distrutti, uliveti annientati, due case dichiarate inagibili. Il personale dei Vigili del Fuoco ha avviato delle indagini nel tentativo di ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità, ma non è facile. Intanto i carabinieri della compagnia di Larino hanno informato la Procura della Repubblica di Larino.