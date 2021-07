Due milioni di euro all’area industriale di Trivento. A cinque mesi dalla delibera regionale, Corallo sollecita la formale assegnazione. Il primo cittadino scrive al presidente Toma e al vice Cotugno al fine di ottenere la formale assegnazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinato all’area industriale di Piana d’Ischia. “vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 11 febbraio 2021 – scrive Corallo – con la quale venivano riprogrammate le risorse FSC con l’inclusione dell’intervento AREA P.I.P. Piana D’Ischia — Trivento per lavori di manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione zona PIP, efficientamento e ammodernamento, messa in sicurezza delle reti stradali all’interno della zona per l’importo di euro 2.037.450; chiede la formale assegnazione del finanziamento con determina dirigenziale, al fine di espletare tutte le procedure per addivenire in tempi brevi all’esecuzione dei lavori tanto auspicati da ormai molto tempo, che consentiranno un sicuro sviluppo dell’Area PIP di Trivento e di conseguenza determineranno un volano per la crescita e la ripartenza socio economica del nostro territorio”.